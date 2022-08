Den Haag zit langer vast aan het Russische Gazprom. Het is niet gelukt een nieuwe gasleverancier te vinden. De stad wil nu het contract tot eind dit jaar laten doorlopen, maar moet daar eerst toestemming voor krijgen.

Al sinds het voorjaar is de gemeente op zoek naar een nieuwe gasleverancier. Sinds de inval in Oekraïne door Rusland willen Nederlandse gemeenten van leverancier Gazprom af. Maar met de geëxplodeerde energiemarkt blijkt het lastig om een ander bedrijf te vinden. Wel duidelijk: de kosten voor aardgas zullen flink hoger uitvallen.

Deze zomer liep een aanbesteding af. Hoewel er wel interesse was, heeft geen enkel bedrijf daadwerkelijk ingeschreven. Dat betekent dat Den Haag per 10 oktober met lege handen staat, want vanaf dat moment moeten de contracten met Russische energieleveranciers gestopt zijn.

De gemeente gaat nu direct met energiebedrijven onderhandelen. Volgens een adviesbureau kunnen daarmee bezwaren van die bedrijven worden weggenomen, maar een contract zal er niet vóór 10 oktober zijn. Dat leidt tot problemen omdat contracten wel voor die tijd gestopt moeten zijn, vanwege de sancties tegen Rusland. Daarom moet er een ontheffing worden aangevraagd.

Prijzen geëxplodeerd

Wel waarschuwt de gemeente voor een flink hogere gasrekening. De gasprijs is namelijk geëxplodeerd na de Russische inval. Hoeveel hoger is niet te voorspellen. 'Het blijft daarom van groot belang maatregelen te treffen om het verbruik van aardgas te reduceren. Met uiteindelijk als doel om helemaal geen aardgas meer te verbruiken', schrijft het stadsbestuur.

'Directe besparingsmogelijkheden, zoals het lager zetten van de thermostaat in koude periodes, worden al voorbereid. Alternatieven, zoals riothermie (het halen van restwarmte uit afvalwater) en aardwarmte worden (hernieuwd) onderzocht op haalbaarheid. Het versnellen van de verduurzaming heeft dan ook hoge prioriteit.'