Een rioolwerker is in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond geraakt toen hij werd aangereden door een auto op de Haagweg in Rijswijk. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Rond kwart voor twee ging het mis op de kruising met de Herenstraat. Op de kruising vonden werkzaamheden plaats, het verkeer werd daar daarom tijdelijk over de trambaan geleid. Volgens omstanders reed de Audi die het ongeluk veroorzaakte met hoge snelheid over de Haagweg vanuit Den Haag richting Rijswijk. De auto zou een vluchtheuvel op hebben gereden waar op dat moment de rioolwerker stond. Ook heeft de auto meerdere palen uit de grond gereden. De bestuurder van de auto is direct door de politie aangehouden. De politie heeft op straat uitgebreid onderzoek gedaan. De kruising was daarom een groot gedeelte van de nacht afgesloten voor het verkeer. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag