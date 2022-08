Werknemers van de Nederlandse Spoorwegen staken woensdag in Noord-Nederland van 4.00 uur 's ochtends tot 4.00 uur de volgende dag voor een betere cao. De vakbonden kondigen ook voor aankomende vrijdag acties aan. Dan is er een 24 uursstaking in het westen van Nederland, en dus ook in de regio Den Haag.

De 24 uursstaking voor vrijdag mag dan aangekondigd zijn, de NS kan nog niet zeggen wat de gevolgen hiervan zijn voor het treinverkeer en de reizigers. "Het advies aan mensen die de trein willen nemen is: check de reisplanner voor wanneer die rijdt", aldus een NS-woordvoerder. Vandaag rijden er in elk geval geen treinen in Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel.

Als gevolg van de staking van NS-personeel in het noorden van het land valt af en toe een trein elders in het land uit. Het gaat dan om treinen die 'verbonden zijn met het stakingsgebied', zegt een woordvoerder van de NS. Bijvoorbeeld tussen Amersfoort en Den Haag. Ook is er volgens hem hier en daar sprake van uitval van NS-treinen door personeelstekort, en door werkzaamheden die al gepland stonden. Tot heel grote problemen leidt de onderbreking echter niet.

De zegsman stelt wel dat de aangepaste dienstregeling zoals die was aangekondigd voor de rest van het land nagenoeg volledig wordt gereden. "Er is nauwelijks impact op de rest van het land. De dienstregeling gaat nagenoeg zoals we die voor ogen hadden."

Impact is groot

Op de website van de NS geeft het vervoersbedrijf aan zich te realiseren dat de impact van de staking groot is. 'We vinden het spijtig dat reizigers er zoveel last van hebben. Donderdag verwachten wij de normale dienstregeling in het gehele land te kunnen rijden.'

De vakbonden hebben ook voor vrijdag 26 augustus acties aangekondigd in het westen van Nederland. Op dit moment bekijkt NS wat de impact hiervan gaat zijn op het treinverkeer en onze reizigers. 'Zodra wij hier meer informatie over hebben, informeren wij reizigers verder.'