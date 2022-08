De politie heeft deze week ‘eindelijk’ een man, die keer op keer dronken achter het stuur ging zitten, van de weg kunnen plukken in Den Haag. De man kon eerder telkens net op tijd wegkomen als de politie hem in de kraag wilde vatten.

De politie van het basisteam Overbosch in Den Haag ontving al enige tijd minimaal één keer per week meerdere meldingen over een man die constant onder invloed van alcohol in zijn bedrijfsbus zou stappen. 'Maar steeds als wij ter plaatse kwamen troffen wij of niks aan, of een leeg voertuig', aldus de politie op Facebook.

Nadat de melding eerder deze week weer werd geregistreerd gingen agenten opnieuw ter plaatse. Aanvankelijk leek het erop dat zij wederom voor niets kwamen omdat de vogel alweer gevlogen was. Tenminste, zo leek het. Maar vanwege een andere melding stonden de agenten nog even in de straat en ineens kwam daar de bewuste bus aanrijden met de bewuste bestuurder erin.

'Wij lieten de bestuurder blazen en hij bleek inderdaad onder invloed te zijn.' Eenmaal op het bureau werd duidelijk dat de automobilist zo veel gedronken had dat zijn rijbewijs ingevorderd werd. Omdat de bestuurder nogal hardleers is en toch steeds blijft rijden, is voor de zekerheid ook zijn voertuig in beslag genomen.