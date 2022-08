De hulpdiensten hebben woensdagmiddag een drenkeling uit zee gehaald. Het slachtoffer was in nood geraakt op het Noorderstrand in Den Haag.

Volgens calamiteitenwebsite Regio15 is het slachtoffer door een moeder en dochter gered. Een politiewoordvoerder bevestigt het bericht. "Wij kregen omstreeks 12.45 uur de melding dat omstanders een meisje uit zee hadden gehaald", vertelt zij. "Dat gebeurde ter hoogte van de vuurtoren aan de Zeekant. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar, maar toen mijn collega's bij haar waren had ze wel ademhaling." De traumahelikopter is ter plaatse gekomen om haar te stabiliseren, waarna ze naar het ziekenhuis is gebracht.