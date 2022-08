Een auto en tram zijn woensdagnacht met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Loevesteinlaan en de Melis Stokelaan in Den Haag. De automobilist raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde even voor een uur vannacht. Dat meldt calamiteitensite District8. De automobilist stak de Melis Stokelaan over toen hij in botsing kwam met een tram die onderweg was naar de remise. Er zaten geen passagiers in het voertuig. Direct na de aanrijding werden de hulpdiensten, waaronder de brandweer gealarmeerd. Zowel de auto als de tram liepen schade op bij het ongeval. De auto is weggesleept door een berger.