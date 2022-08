De overleden persoon die zaterdagmiddag in het Julianapark in Rijswijk werd gevonden, blijkt een 33-jarige Poolse man te zijn. Dat maakt de politie vandaag bekend. Er wordt nog altijd onderzocht of er sprake is van een misdrijf.

Rond 15.30 uur zaterdag kreeg de politie de melding van een wandelaar dat er een persoon in het water van het Julianapark lag. De forensische opsporing deed rondom en in het water uitgebreid sporenonderzoek. De overleden man werd afgelopen vrijdag bij de politie als vermist opgegeven. Op donderdag is hij voor het laatst gezien in Wateringen. De politie is een groot onderzoek gestart om erachter te komen wat er tussen donderdag en zaterdag is gebeurd in het park. De politie onderzoekt verder hoe de man om het leven is gekomen en hoe hij in het water is terechtgekomen. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag