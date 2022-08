Het was al een tijdje dringen in de vogelkamers van Stichting Dierenhospitaal en Dierenambulance Den Haag e.o. Het bericht van Camping De Krabbeplaat in Brielle die zich spontaan meldde en twintig vogels wilde opnemen in hun vollière, kwam dan ook als een geschenk uit de hemel.

Donderdag 19 augustus - niet geheel toevallig Vogelfeestdag - was het zover. Niet alleen de 'koffertjes' van de grasparkietjes, valkparkietjes en agapornissen werden gepakt, maar ook die van langzitter Indy, de prachtrosella. Tijdens de rit werd er druk 'gekwebbeld'. Eenmaal aangekomen bij de volière, mochten de vogels in hun eigen tempo de reiskooien verlaten. 'Wat kunnen ze daar heerlijk vliegen, klimmen en klauteren! Ook Indy was boven verwachting al snel op haar gemak! Wát een mooie plek voor onze gevederde vriendjes', aldus de stichting op haar Facebook-pagina. De vrijwilligers hebben nog een tijdje op een bankje zitten toekijken: 'We konden maar geen genoeg krijgen van zoveel vogelgeluk.' Tevreden reden de medewerkers terug naar Den Haag. De vogels zijn niet alleen liefdevol opgevangen, maar de stichting heeft ook nog eens een donatie ontvangen, waarvoor zij Camping De Krabbeplaat uiteraard heel dankbaar is. Ook een vogel adopteren? Dat kan via de link op deze website.