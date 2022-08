Een ruzie tussen een man en een vrouw is maandagmiddag aan de Vrouw Avenweg in Den Haag uitgelopen op een steekpartij. Een van de twee raakte daarbij gewond. De politie heeft het tweetal aangehouden.

De steekpartij in Leidschenveen vond rond 16.00 uur plaats. Het slachtoffer is zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens calamiteitenwebsite Regio15 is de man gewond geraakt. De politie kon niet zeggen of het om de man of vrouw ging. De ander werd naar het politiebureau vervoerd.

De politie onderzoekt het incident. Volgens een woordvoerder ligt de aanleiding van het steekincident in de relationele sfeer.