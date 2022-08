Bij een sloot aan de Huis te Landelaan in Rijswijk is zaterdagmiddag een overleden persoon aangetroffen. De politie kan nog niet zeggen of het gaat om een misdrijf.

Een groot gebied achter het Yuverta mbo is met rood-witte linten afgezet. De politie onderzoekt hoe een gevonden overledene aan zijn eind is gekomen. "Een voorbijganger heeft het stoffelijk overschot opgemerkt en een melding bij ons gedaan", zegt een woordvoerder van de politie. Een tipgever heeft aan calamiteitensite Regio15 laten weten dat de overledene is aangetroffen in een sloot. Ook zouden duikers van de politie het lichaam volgens Regio15 uit het water hebben gehaald. De politiewoordvoerder kan nog niet bevestigen of het levenloze lichaam ook echt in het water is gevonden. "We zijn eerst druk bezig te achterhalen om wie het gaat." Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag