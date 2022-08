Bij een steekpartij zaterdagavond in een woning aan de Hengelolaan in Den Haag is iemand zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Even voor elf uur 's avonds kreeg de politie een melding over de steekpartij. Naast agenten kwamen er ook twee ambulances en de brandweer naar de woning. De brandweer heeft het slachtoffer met hoogwerker naar beneden moeten takelen. ,,Het slachtoffer is inmiddels aanspreekbaar", laat een politiewoordvoerder weten. Er zijn drie mensen aangehouden. ,,De zaak is in onderzoek. Hun rol wordt op dit moment onderzocht. Het zal blijken of zij verdachten blijven."