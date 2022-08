In een leegstaand appartement in een complex aan de Ocarinalaan in Rijswijk heeft vrijdagavond korte tijd een felle brand gewoed. Er kwam veel rook vrij, maar er raakte niemand gewond.

De brand brak rond 22.00 uur uit op de vierde verdieping van de flat in een leegstaande woning. De eigenaren zijn aan het verbouwen en waren niet aanwezig toen het vuur ontstond. Bewoners van de omliggende appartementen konden tijdig hun huis verlaten, niemand raakte gewond. Er hoefden geen woningen te worden ontruimd. De brandweer heeft de omliggende appartementen gecontroleerd op aanwezigheid van koolmonoxide. Dit was niet het geval, de bewoners kunnen dus weer terug naar hun woningen. De fik is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting in het aanwezige werkgereedschap.