De politie heeft eerder deze week in Den Haag een 'drugskoerier' op een bromfiets kunnen aanhouden die ook nog eens een behoorlijke hoeveelheid harddrugs op zak bleek te hebben.

Tijdens een surveillance zagen agenten een man op een bromfiets wegrijden na een kort bezoek aan een flat waar meerdere harddrugsgebruikers zich ophielden. Omwonenden hadden zich hierover beklaagd. Toen de agenten hem achteraan gingen en de verdachte hier lucht van kreeg, ging hij er als een speervandoor op zijn bromfiets.

De achtervolging werd opnieuw ingezet. Op de Schedeldoekshaven slaagden ze er vervolgens in de man klem te rijden en aan te houden. De inzet was niet voor niets, want bij de fouillering van de verdachte troffen de agenten verschillende hoeveelheden harddrugs aan die gelijk in beslag zijn genomen.