In een woning aan de Folke Bernadottestraat in Den Haag is vrijdag een overleden vrouw gevonden. De vrouw lag vermoedelijk al een tijdje in de woning.

De politie belde aan het begin van de avond aan bij de woning nadat buren alarm sloegen omdat zij zich zorgen maakten. Omdat er niet werd opengedaan, is de deur geforceerd. De sterke lijkgeur die naar buiten kwam weerhield de agenten ervan om naar binnen te gaan. De brandweer heeft uiteindelijk eerst de ramen geopend om de nare geur te verdrijven. Het lichaam bleek al in verre staat van ontbinding te zijn. De woning lag vol met maden. Lange tijd was onduidelijk of er sprake is geweest van een misdrijf of een natuurlijke doodsoorzaak. Maar uit onderzoek van de schouwarts blijkt dat de vrouw niet door een misdrijf om het leven is gekomen. In de woning waren ook een hond en twee katten aanwezig. De hond is meegenomen door de Dierenambulance Den Haag. Het beest zal gewassen worden en maakt het naar omstandigheden goed. De katten gingen er echter als een speervandoor, naar hen wordt nog gezocht. Waarschijnlijk hebben zij al enige tijd geen eten gehad en waren ze erg hongerig. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag