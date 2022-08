De vierdaagse schoolweek die dreigde voor de leerlingen van de P.H. Schreuderschool in de Haagse Schilderswijk, is van de baan. De school krijgt hulp van twee gepensioneerde leerkrachten die zich na de noodkreet van directeur Judith Reijnen spontaan meldden.

Dat schrijft Reijnen op haar LinkedIn-profiel. 'Mijn hart maakt een sprongetje', aldus de opgeluchte directeur. Haar oproep zorgt ervoor dat de school vanaf aankomende maandag gewoon weer vijf dagen open kan zijn.

Reijnen: 'We hebben een prachtaanbod gekregen van twee zeer betrokken gepensioneerde leerkrachten met een groot hart voor onze doelgroep en wijk. Deze leerkrachten gaan tot aan de kerstvakantie de gaten in de formatie invullen. Natuurlijk zijn er nog steeds twee vacatures en blijven we zoeken naar nog twee leerkrachten voor een middenbouw en bovenbouw groep.' Maar dat is dus van latere zorg.

Op de P.H. Schreuderschool wordt speciaal onderwijs gegeven. En juist daar is extra aandacht nodig. "Onze sbo-leerlingen in de Schilderswijk hebben behoefte aan een vijfdaagse schoolweek met sterke leerkrachten. We blijven werven en hopen dat we na de herfstvakantie het team compleet te krijgen", liet Reijnen vlak voor de zomervakantie optekenen in een interview met het AD.

Probleem bij gemeente bekend

De directeur gaf toen ook aan dat meerdere scholen met hetzelfde probleem kampen. Vooralsnog lijken die nog geen oplossing te hebben gevonden. Een woordvoerder van Hilbert Bredemeijer, wethouder Onderwijs, liet eerder weten dat de schoolbesturen de gemeente over de stand van zaken zullen informeren bij het begin van het nieuwe schooljaar.

Overigens mogen scholen wettelijk gezien geen vier dagen lesgeven. Daar wordt streng op toegezien door de inspectie en het ministerie van Onderwijs. Wel zijn er uitzonderingen. Bij noodgevallen mag voor een periode van zeven weken vier dagen les worden gegeven.