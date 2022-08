In meer dan de helft van de gemeenten lukt het niet om voldoende statushouders te huisvesten. Ook in de regio Den Haag kunnen de meeste steden niet aan de gestelde opdracht voldoen, op twee uitzonderingen na: Delft en Wassenaar.

Gemeenten hielpen in de eerste zes maanden van het jaar gezamenlijk zo'n 12.000 voormalige asielzoekers aan onderdak. Volgens de taakstelling van het Rijk moesten dat er, inclusief achterstanden, eigenlijk 13.700 zijn. Dat blijkt uit een overzicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Die cijfers waren al in juli bekend, maar zijn vanwege de huidige problematiek nu door ANP en LocalFocus in kaart gebracht.

Statushouders zijn voormalige asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij worden door het COA gekoppeld aan een gemeente, die hen vervolgens moet huisvesten. In 186 van de 344 gemeenten - 54 procent - lukte het niet om voldoende statushouders onderdak te bieden. Dit komt vooral door achterstanden die in coronatijd zijn opgelopen.

Regio Den Haag

Kijken we naar de regio Den Haag dan is dit beeld niet anders, op twee gemeenten na en dat zijn Delft en Wassenaar. Zo moest Delft 76 statushouders van onderdak voorzien, het zijn er 85. Ook in Wassenaar eindigt men in de plus: de taak was 15, er zijn nu 24 statushouders in een woning ondergebracht.

De andere steden moeten duidelijk nog een inhaalslag maken. Den Haag bijvoorbeeld, kreeg als opdracht een aantal van 417 en staat nu op 367. Maar ook Westland - 81 als taak, 53 daadwerkelijk gehuisvest - moet er nog flink aan trekken. Dat geldt ook voor Zoetermeer waar 109 statushouders een dak boven hun hoofd moesten krijgen. Dat lukte tot nu toe voor 86 mensen. Voorschoten is er bijna: 13 was het doel, de teller staat op 12.