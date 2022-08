In de Haagse Minckelersstraat doet de politie vrijdagochtend een reconstructie naar een fatale mishandeling eerder dit jaar. Op Eerste Paasdag werd een 44-jarige Poolse man op gruwelijke wijze toegetakeld, waarna hij overleed.

De straat en het betreffende huis in het Haagse Laakkwartier is vandaag afgezet met zwarte schermen. De politie doet uitgebreid onderzoek naar het verloop van de gebeurtenissen van zondag 17 april. De 44-jarige Andrzej werd die dag door drie landgenoten om het leven gebracht. Drie Poolse verdachten zouden hem aan een ketting aan zijn nek door de kamer hebben getrokken, op zijn borstkas gesprongen hebben en tegen zijn hoofd hebben geschopt.

De politie wil met de reconstructie helder in beeld krijgen welke betrokkenheid elke verdachte had. Bij een eerdere zitting, in juli, verklaarden twee verdachten dat ze geen dader maar getuige waren van het geweld. Alle drie de verdachten blijven voorlopig nog vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak zal in januari volgend jaar plaatsvinden.

Het onderzoek in de Minckelersstraat zal tot 22.00 uur vanavond doorgaan.