De vreemdelingenpolitie heeft woensdagavond vier mensen aangehouden in een woning aan de Johan Gramstraat in het Haagse Laakkwartier. De politie deed de inval na meerdere klachten over de woonsituatie in het pand.

Volgens calamiteitenwebsite Regio15 had een aantal buren meerdere keren geklaagd bij de gemeente in verband met overbewoning van een grote groep Chinezen. Zo zou er een paar keer per dag een wagen langsrijden om bewoners te wisselen. Ook zou er worden gekookt in de tuin en het huis staat vol met bedden. Er liepen zelfs ratten bij de buren vanwege etensresten in de achtertuin. Naar schatting zou het gaan om vijftien tot twintig personen die afwisselend in dit huis verblijven. Zij waren op het moment van de inval niet allemaal aanwezig.