Op een parkeerplaats aan de Johan van der Bruggenstraat in Den Haag, nabij de Monsterseweg, is in de nacht van woensdag op donderdag een auto in vlammen opgegaan.

De brandweer kwam na de melding met spoed ter plaatse en heeft vakkundig de brand bestreden. Ondanks die snelle inzet kon niet voorkomen worden dat het voertuig volledig is uitgebrand. De wagen is total loss verklaard en weggesleept. De parkeerplaats behoort tot het naastgelegen gebouw van Parnassia waar psychische zorg wordt verleend. Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet bekend. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag