Er worden dit jaar flink meer fietsen gestolen dan vorig jaar in de regio Den Haag. In de eerste zeven maanden van 2022 werden er 5364 fietsen gejat. Vorig jaar waren dat er nog 3951, een verschil van 36 procent.

Dat blijkt uit cijfers van politie-eenheid Den Haag. De politie waarschuwt om de komende weken goed op te passen bij het parkeren van de fiets, omdat diefstallen in de zomerperiode doorgaans toenemen.

De politie raadt aan om niet alleen een ringslot te gebruiken. Die kan immers niet gebruikt worden om de tweewieler vast te maken aan een hek of lantaarnpaal. 'Door een extra slot te gebruiken, voorkom je dat een fietsendief met je fiets wegloopt of deze snel in een busje laadt.' Verder wordt aangeraden om alleen goedgekeurde sloten te gebruiken, aangezien die moeilijker doorgeknipt kunnen worden. 'En parkeer in de buurt van een lantaarnpaal of andere verlichting.'

Aangifte doen

Mocht je fiets gestolen worden helpt het altijd om aangifte te doen, zegt de politie. 'Op die manier krijgen we zicht op plekken waar veel fietsen worden gestolen. Dankzij een aangifte kunnen we dieven en helers aanpakken en is de kans groter dat je gestolen fiets weer wordt teruggevonden.'