Een man is woensdagnacht op de Loevesteinlaan in Den Haag tegen een boom gereden op een gestolen motor. Hij probeerde te vluchten na het ongeluk, maar werd een paar straten verder aangehouden door de politie.

De motor raakte van de weg en klapte tegen een boom. De bestuurder kwam daarbij hard ten val. Omstanders zagen dat de man er na de crash vandoor ging en belden de politie.

Agenten konden de man even later op de Lichtenbergweg in de boeien slaan. Door het kenteken van de motor te controleren, konden de dienders zien dat de motor als gestolen stond geregistreerd.

De man werd voor zijn verwondingen naar een ziekenhuis gereden. Na behandeling werd hij naar het politiebureau gebracht.