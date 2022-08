In de Haagse passage hangt sinds kort een bijzondere verschijning aan het hoge plafond. Tientallen vintage hoeden bungelen naar beneden, nadat eerder een bijzondere vondst werd gedaan in één van de winkelpanden.

Tot het jaar 2000 zat er in de passage een exclusieve hoedenwinkel, genaamd Ladies Paradise. De winkel bestaat al lang niet meer en het pand is al 22 jaar leeg. Tijdens werkzaamheden zijn er onlangs tal van oude hoedjes ontdekt op de zolder. Deze hoedjes zijn nu opgehangen en te bewonderen in De Passage.

Het gaat om exclusieve hoeden uit de jaren vijftig en zestig. De winkel was vroeger leverancier voor vele bekende Nederlanders, onder wie ook de koningin.