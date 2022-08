De Muzentoren in het centrum van Den Haag is van een kantoorruimte verbouwd naar hotelruimte. Vanaf 22 augustus zullen daar twee hotels haar deuren openen.

De ronde toren op het Muzenplein was voorheen een kantoorgebouw en is nu getransformeerd in een tweetal hotels met in totaal ruim driehonderd kamers. De hotels zijn onderdeel van de internationale keten Marriott. De helft van de Muzentoren valt nu onder hotel Moxy, dat beschikt over 185 hotelkamers. Tevens heeft het hotel een lounge met 140 zitplaatsen.

De andere helft wordt beheerd door Residence Inn en is ingericht voor langere verblijven. Het beschikt over 127 studio's en appartementen met een volledig ingerichte keuken.