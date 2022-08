ADO Den Haag moet de komende dagen duidelijk maken hoe de veiligheid in en om het stadion gegarandeerd wordt. Pas dan wordt besloten of er bij de wedstrijd tegen Jong Ajax op 28 augustus thuispubliek mag zijn.

Na de ongeregeldheden na afloop van de verloren play-offwedstrijd tegen Excelsior moest ADO de beveiliging weer op orde krijgen. Pas als dat het geval is, mag er in het ADO-stadion weer publiek komen. In gesprekken met de 'driehoek', bestaande uit de burgemeester, politie en OM, moet de club laten zien welke maatregelen inmiddels zijn genomen.

'Uitgangspunt bij deze gesprekken is dat herhaling van de ongeregeldheden die zich vorig seizoen hebben voorgedaan, niet meer mogen plaatsvinden', luidt de verklaring van dat veiligheidsoverleg. 'De driehoek heeft eerder deze zomer de garantie van ADO Den Haag geëist dat de basisveiligheid vóór de eerste thuiswedstrijd op orde is'.

De komende dagen moet ADO daarvoor dus meer informatie aanleveren over hoe dat concreet wordt gedaan. 'Hoe en in welke mate er thuispubliek welkom zal zijn, wordt op basis daarvan besloten'. Volgens de driehoek is het een 'proces van lange adem' om een goede veiligheidsorganisatie op te bouwen, maar de eerste stappen van ADO geven vertrouwen.

Tijdens de eerste thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch mocht er sowieso geen publiek in het stadion zijn. Dat was de straf die de aanklager betaald voetbal oplegde voor de rellen na de play-offwedstrijd van vorig seizoen. Ook is eerder al besloten dat er geen Amsterdamse supporters welkom zijn bij de wedstrijd tegen Jong Ajax eind deze maand.