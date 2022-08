De hitte zorgde er zondag niet alleen voor dat het op het strand van Scheveningen heel druk was, ook de Reddingsbrigade had zijn handen vol aan de vele bezoekers die in de zee in nood kwamen. De brigade moest meerdere keren in actie komen en kreeg daarbij hulp van de KNRM.

Bij twee acties zijn er meerdere personen uit het water gevist. Bij een derde inzet werd flink opgeschaald omdat een aantal mensen op een band vermist zou zijn. Uiteindelijk bleek het om slechts één persoon te gaan. "Het was zondag extreem druk, zowel op het strand als in de zee. Er waren veel vermissingen waardoor we zeker vier keer zijn gealarmeerd", vertelt woordvoerder Arie Verbaan van de KNRM Scheveningen. "Uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen en was er geen sprake van grote incidenten."