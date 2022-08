In de Oltmansstraat en omgeving in Den Haag zijn zondagavond tientallen brandkranen opengedraaid. Medewerkers van waterbedrijf Dunea moesten ter plaatse komen om ze te dichten, onder toeziend oog van de politie.

Het is een traditie in bepaalde volkswijken in Den Haag: als de thermometer tropische waarden bereikt, gaan de brandkranen open en hebben vooral jongeren pret. Ook zondagavond hadden tientallen jongeren duidelijk plezier toen het water door de straat stroomde. Er werd zelfs afwasmiddel op de brandkraan gegooid waardoor een 'witte fontein' ontstond.

Maar niet iedereen is blij met de 'waterpret'. Volgens drinkwaterbedrijf Dunea en de gemeente Den Haag zijn de spontane waterpartijen pure waterverspillingin een tijd dat iedereen zuinig met het schaarse drinkwater moet omgaan. Verkoeling kan je ook op een andere manier zoeken. Het Haagse fenomeen kost duizenden - en vorig jaar zelfs in een keer een miljoen - liter water. Dit staat gelijk aan zo'n dertig vrachtwagens vol.

Den Haag heeft tienduizend brandkranen. Dunea probeert deze samen met de gemeente beter te beveiligen. Dunea is namelijk altijd de eerste die wordt ingeschakeld als iemand brandkranen weer met een speciale sleutel openzet. In 2020 zijn al 59 brandkranen afgesloten die niet door de brandweer gebruikt werden. Vorig jaar waren dat er 198 en op ruim tweehonderd kranen worden sloten geplaatst.