Vrijdagnacht is een brandkraan opengetrokken op de Pluvierstraat in Den Haag. Door de hoeveelheid vrijgekomen water is er een ‘sinkhole’ ontstaan in de straat. Dat is een gat in de grond die is ontstaan door het instorten van een holte.

De brandkraan werd omstreeks 23.30 uur opengetrokken in de Haagse wijk Duindorp. Door de wateroverlast is er veel schade ontstaan aan een naastgelegen pand en aan het trottoir, meldt calamiteitensite Regio15. De brandweer heeft de brandkraan dichtgedraaid en daarna een lintje opgehangen om mensen te waarschuwen voor losse straatstenen en het zinkgat. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht.