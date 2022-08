In het Haagse recreatiegebied Madestein is vrijdagmiddag een lugubere vondst gedaan. In het water van een plas dreef een konijn dat vastgebonden was.

De politie heeft gedurende de middag onderzoek gedaan en gaat uit van een misdrijf, bevestigt een woordvoerder van de politie. De poten van het konijn waren aan elkaar vastgebonden. De forensische opsporing kwam naar locatie van de vondst in het natuurgebied en heeft uitvoerig onderzoek gedaan. Vervolgens is het overleden diertje in een zak gedaan en overgedragen aan stichting Dierenlot. Er is nog niemand opgepakt, laat een woordvoerder weten. De politie wil graag weten wat er precies gebeurd is. "We roepen getuigen die iets gezien hebben op om zich te melden."