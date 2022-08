Een aanrijding op de Hertzogstraat in Den Haag is vrijdagavond uitgelopen in een flinke vechtpartij. Volgens buurtbewoners zou er ook een steekpartij hebben plaatsgevonden, maar dat kan de politie niet bevestigen. Twee personen raakten gewond, waarvan één zwaargewond. Ook is een man aangehouden en naar het politiebureau gebracht.

De aanrijding vond vlak voor 22.30 uur plaats in de Haagse wijk Transvaal. Hoe de aanrijding tot stand kwam en hoeveel partijen erbij betrokken waren, is nog niet bekend. De politie bevestigt dat er één persoon gewond was geraakt naar aanleiding van de aanrijding. Daarna zou er ook nog een mishandeling hebben plaatsgevonden.

Buurtbewoners laten aan calamiteitensite Regio15 weten dat er mogelijk een steekpartij heeft plaatsgevonden na de aanrijding. Agenten hadden in de straat een groot Plaats Delict afgezet. Er is onder meer een steeksleutel in beslag genomen door de politie.

Voor de mishandeling is een 48-jarige man uit Den Haag aangehouden. Hij werd in zijn woning aan de Morgenzonlaan in de boeien geslagen en meegenomen naar het politiebureau.

Na de aanrijding en de mishandeling zijn twee slachtoffers naar het ziekenhuis vervoerd. Eén van de slachtoffers raakte zwaargewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft met meerdere eenheden onderzoek gedaan.

Zo deed de forensische opsporing Verkeer onderzoek naar de aanrijding, terwijl medewerkers van de recherche en forensische opsporing onderzoek deden naar wat zich na het verkeersongeluk heeft afgespeeld.

Wat er vrijdagavond precies is gebeurd in Transvaal, is nog niet bekend. "De politie onderzoekt wat er precies tijdens het incident is gebeurd en is nog op zoek naar de verdachte van de aanrijding', klinkt het bij de politie.