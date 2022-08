Vannacht zijn vier auto's aan de Kerkentuineweg in brand gevlogen. Dat gebeurde omstreeks 3.00 uur op het parkeerterrein van een autodealer in de straat. Niet veel later ging even verderop op de Strausslaan ook een vijfde auto in vlammen op.

De brandweer werd midden in de nacht opgeroepen, omdat er veel rookontwikkeling in de omgeving van de Kerkentuinenweg was. Eenmaal ter plaatse was het voor de hulpdiensten niet meteen duidelijk waar de rook vandaan kwam. Na enige tijd werd bekend dat het van het terrein van de autodealer kwam. Uiteindelijk zijn vier voertuigen volledig verwoest door de brand, meldt calamiteitensite Regio15. Een vijfde auto raakte zwaar beschadigd. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Niet veel later kreeg de brandweer nog een melding van een brandende auto. Aan de Strauslaan ging ook een auto in vlammen op. Deze brand brak rond 03.15 uur uit. Buurtbewoners zouden een harde knal hebben gehoord, en zagen vanuit hun raam de vlammen uit de auto slaan. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen, maar de auto is wel volledig uitgebrand en kan als verloren worden beschouwd. De eigenaar van de auto baalde flink: binnenkort stond er een vakantie met de auto gepland. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en brandstichting wordt niet uitgesloten. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag