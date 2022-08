Politieagenten hebben donderdagmiddag een hond van een heet balkon gered in de Haagse Schilderswijk. Op het balkon maten de dienders maar liefst 44 graden Celsius.

De herder zat al uren in de brandende zon en kon geen verkoeling zoeken in de schaduw. De eigenaar was niet te bereiken, dus moest de politie inbreken in het appartement.

De viervoeter werd in beslag genomen en daarna overgedragen aan de dierenambulance, die zich nu over het dier ontfermd. Tegen de eigenaar wordt een proces-verbaal opgemaakt.