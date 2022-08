Een zeventienjarige Hagenaar is aangehouden na een zware mishandeling van een vijftienjarige jongen in park De Heuvels in Rijswijk.

De jonge Hagenaar zou woensdagavond rond 23.00 uur de tiener in het park hebben aangevallen. Het slachtoffer kreeg hierbij flinke klappen en raakte gewond. 'Het slachtoffer wist te ontkomen en belde meteen de politie toen hij thuis kwam', meldt de politie.



Agenten zijn daarna een onderzoek gestart en wisten kort daarna de zeventienjarige verdachte uit Den Haag aan te houden. Hij is daarna meegenomen naar het politiebureau.



De politie zoekt nog getuigen van de mishandeling en roept mensen die meer weten over de kwestie op om zich te melden.