Bij een woningbrand aan de Douglaslaan in Den Haag is vanmiddag een persoon onwel geworden. En niet veel later werd ook een automobilist onwel en reed vlak bij het brandadres tegen een andere auto aan.

Bij de meldkamer kwam een melding binnen van een kleine brand in de straat. Een persoon is daarbij onwel geworden en werd bijgestaan door ambulancepersoneel.



Terwijl de hulpdiensten bezig waren met de brand en het slachtoffer vond er even verder op, bij de kruising van de Lindberghlaan met de Hopmanstraat, een aanrijding plaats. De bestuurder zou volgens calamiteitensite Regio15 ook onwel zijn geworden toen hij de straat inreed. De automobilist botste tegen een andere auto en werd direct geholpen door de hulpdiensten. Reanimatie Naast de brandweer, politie en ambulance is ook het Mobiel Medisch Team opgeroepen om de slachtoffers bij te staan. Inzet van het MMT werd later geannuleerd. Volgens calamiteitensite District8 moest de automobilist gereanimeerd worden. En zijn beide slachtoffers na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht.



Of de twee incidenten met elkaar te maken hebben kan de politie nog niet zeggen.