De eigenaar van een avondwinkel in Voorburg is woensdagavond met geweld beroofd. De man werd aangevallen door twee jongens nadat hij zijn zaak in de Bruijnings Ingenhoeslaan had afgesloten.

De eigenaar sloot rond 23.00 uur af en stapte zijn bestelbus in. Twee jongens zouden de eigenaar uit zijn auto hebben getrokken en meermaals op zijn hoofd hebben geslagen. Ze wilden hoogstwaarschijnlijk de dagopbrengst buit maken. De eigenaar heeft zich nog verdedigd door boodschappen, zoals blikjes drinken, naar de belagers te gooien. Of de twee overvallers buit konden maken, is niet bekend. Het duo is gevlucht en nog niet aangehouden. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld voor zijn verwondingen. Hij is vervolgens naar een ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Eerder overvallen Agenten hebben ter plaatse een Plaats Delict afgezet en getuigenverklaringen afgenomen. In juni 2017 en februari 2016 werden er ook een overvallen gepleegd op de avondwinkel. Die laatste poging mislukte voor de overvallers. Drie jonge overvallers kozen eieren voor hun geld toen werd geroepen dat de medewerker een wapen pakte. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag