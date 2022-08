Zes mannen zijn vannacht in Wassenaar opgepakt voor betrokkenheid bij een steekpartij. Eén persoon raakte gewond. Het slachtoffer had onder andere verwondingen aan het gezicht.

De steekpartij vond rond 1.15 in de nacht plaats op het Schulpplein. Meerdere eenheden van de politie en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Het slachtoffer is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld en is met onder andere gezichtsletsel naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie heeft in een woning aan de Schulpplein vijf personen aangehouden. Even later werd er ook een zesde persoon in de omgeving aangehouden.