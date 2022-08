Kinderen die schreeuwen omdat ze iets willen, leveren normaal gesproken niet veel meer op dan een boel herrie, maar daar komt op 18 augustus verandering in. Tijdens de brulrace van het Zuiderparktheater bereiken kinderen die het hardst schreeuwen namelijk het meest.

Tijdens de brulrace moeten kinderen zo hard mogelijk schreeuwen om een driewieler te laten bewegen. "Deze installatie legt op een hilarische manier de vinger op de wonde van onze kapitalistische maatschappij. We moeten onze kinderen op tijd leren hoe het er in het echte leven aan toe gaat'', aldus de bedenkers. Die zeggen dat 'hoe harder je schreeuwt, hoe meer je bereikt in het leven'.



De brulrace is in het park bij het theater en begint om 13.30 uur. Per ronde leggen vijf kinderen een parcours van 20 meter af. Inschrijving is gratis.