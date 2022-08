Het wordt afgeraden om deze middag langs het Noorder- en Zuiderstrand op Scheveningen te gaan zwemmen in zee. Er staat veel wind en er is een sterke stroming.

Langs de Haagse kust wappert de gele vlag. 'Het is gevaarlijk om te baden of te zwemmen door harde wind en sterke stroming', waarschuwt Haaglanden Veilig via Twitter.



Baden en zwemmen wordt dan ook afgeraden. Voor mensen die toch willen afkoelen is het advies: 'Wees extra voorzichtig als je de zee in gaat en ga niet verder dan tot je knieën.'