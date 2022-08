Drie verdachten van internationale drugshandel en witwassen blijven nog maanden in voorarrest. De mannen van 21, 28 en 73 jaar oud werden eind juni tijdens een grote politieactie gearresteerd.

Politie en justitie denken dat ze met invallen in een woonwagenkamp in de Haagse wijk Mariahoeve, in Scheveningen en in Spanje een internationaal drugsnetwerk hebben doorbroken. De groep zou verantwoordelijk zijn voor handel en import en het verdiende geld witwassen.

In de vroege ochtend van woensdag 29 juni werden woonwagens en huizen doorzocht. De politie nam toen wapens, geld, administratie, auto's, sieraden en andere drugsgerelateerde spullen in beslag.

De jonge, Haagse twintiger zit al sinds zijn aanhouding op 29 juni in voorarrest, woensdag werd zijn voorarrest met nog eens zestig dagen verlengd. De opgepakte zeventiger, ook uit de hofstad, werd bij zijn eerste voorgeleiding al direct voor negentig dagen gehouden.

De 28-jarige man die in Spanje werd aangehouden is inmiddels aan Nederland overgeleverd. Hier besloot de rechter-commissaris dat hij nog zeker negentig dagen in voorarrest blijft.