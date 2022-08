Studenten in Den Haag zullen voorlopig nog even moeten wachten op de energietoeslag van het Rijk en de gemeente. De rechter oordeelde onlangs dat deze groep ook recht heeft op financiële hulp van de overheid vanwege de gestegen energieprijzen. Maar volgens Den Haag is er alleen geld ontvangen voor mensen met een laag inkomen. De gemeente gaat in gesprek met het Rijk.

Inwoners van Den Haag krijgen dit jaar 800 euro van het Rijk om ze te compenseren voor de veel hogere energieprijzen. Den Haag heeft daar uit eigen middelen nog eens 100 euro bovenop gedaan. Mensen met een uitkering kregen de toeslag al uitbetaald. Andere minima moeten hem bij de gemeente aanvragen, iets dat overigens niet altijd goed gaat in Den Haag. Ten onrechte Studenten hadden tot nu toe geen recht op toeslag, ondanks het feit dat ze ook weinig inkomen hebben en ook vaak te maken hebben met extreem hoge energieprijzen. In een recente rechtszaak in het oosten van het land oordeelde de rechter dat de gemeente Nijmegen ten onrechte studenten uitsluit. Volgens een woordvoerder van de Haagse wethouder Arjen Kapteijns is dit probleem veroorzaakt door de Rijksoverheid. "Wij hebben die landelijke richtlijn gevolgd. Er is hiervoor gewaarschuwd, maar minister Schouten heeft gezegd dat zij dacht dat dit voor de rechter wel stand zou houden. Dat blijkt nu dus niet het geval. Wij hebben de uitspraak van de rechter natuurlijk gezien en gaan hierover zeker opnieuw met het Rijk in gesprek", zegt ze. "Puur formeel is een dergelijke uitspraak pas onderdeel van de jurisprudentie als het een uitspraak zou zijn van de Centrale Raad van Beroep maar het is duidelijk dat de veronderstelling van de minister niet klopt." Iedereen die inmiddels de eerste toeslag heeft ontvangen, krijgt na de zomer automatisch de tweede toeslag (500 euro).