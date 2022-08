Op de Laakkade in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto te water geraakt. De inzittenden zijn hierna gevlucht.

Rond 0.45 uur ging het mis. Door nog onbekende oorzaak raakte het voertuig van de weg en kwam in het water terecht. Een omstander zag het gebeuren en belde 112. Er werden direct meerdere hulpdiensten gealarmeerd. Om er zeker van te zijn dat er niemand meer in het water lag, werden de duikers van de brandweer ingezet. Al snel bleek dit niet het geval en kon de brandweer terug. De politie heeft in de omgeving nog gezocht naar de inzittenden, maar troffen niemand aan. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag