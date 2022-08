Een bezorger van boodschappendienst Flink is maandagavond gewond geraakt na een steekpartij in Delft. Het slachtoffer is in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen en daarna zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De melding van de steekpartij op de Breestraat in Delft kwam iets voor 20.30 uur 's avonds binnen bij de politie. Verschillende hulpdiensten, waaronder eenheden van de politie en ambulancedienst, gingen ter plaatse. Volgens calamiteitensite District8 is de bezorger op een andere locatie gewond geraakt en daarna richting het pand van Flink gereden. Het personeel van Flink heeft toen de hulpdiensten ingeschakeld. Agenten hebben in de omgeving getuigen gehoord. Over de aanleiding van de steekpartij en eventuele aanhoudingen is nog niets bekend.