In Klein Plaspoelpolder in Leidschendam-Voorburg komen 295 nieuwe appartementen. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. De zeven bouwblokken komen op de plek waar nu nog het oude en verlaten Totalgebouw staat.

De gemeente Leidschendam-Voorburg en vastgoedontwikkelaar Borghese Real Estate hebben afspraken gemaakt over het bouwplan van de appartementen. Daarnaast hebben zij het aandeel sociale huurwoningen, de verdeling van de kosten en de aanleg van openbare ruimte en parkeren besproken.

Onder de bouwblokken komt een parkeergarage met ruimte voor 268 auto's. Daarnaast komen er op het maaiveld nog 39 parkeerplaatsen. De toekomstige bewoners kunnen gebruikmaken van negen deelauto's. Op het dak van de parkeergarage komen binnentuinen.

In de komende periode wordt het bestemmingsplan van de appartementen gewijzigd. Daarnaast probeert de gemeente de bouwvergunning te verkrijgen. De sloopwerkzaamheden van het grote, voormalige Totalgebouw starten nadat de bezwaartermijn van deze vergunning verstreken is en de vergunning dus niet meer teruggedraaid kan worden. De bouw van de appartementen start in 2023 en in 2025 worden de eerste woningen opgeleverd.