Een jongetje zag maandagmiddag twee kluizen in het water liggen langs de Wim Gerreselaan in Loosduinen. Bij openen bleek er geld, portemonnee, pasjes en een trouwboekje in de kluisjes te zitten.

De vader van de jongen belde na de vondst de hulpdiensten. De politie kwam een kijkje nemen bij de vindplek en de brandweer werd ingeschakeld om de kluizen uit het water te halen. De kluizen bleken niet leeg, maar zaten vol met waardevolle spullen. Zo zaten er onder meer pasjes, een portemonnee, een trouwboekje en geld in. Van wie de kluizen zijn en hoe ze in het water terecht zijn gekomen, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en gaat de eigenaar proberen te achterhalen. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag