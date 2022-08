De bewoners van een huis in de Chicagostraat moesten afgelopen weekend via hun achtertuin vluchten, nadat het vuur van twee brandende scooters naar hun woning oversloeg. De politie gaat uit van brandstichting.

Het is al minimaal de vierde brand in korte tijd in de Haagse wijk. Twee weken geleden had de brandweer de handen vol aan drie brandjes in een uur tijd. Onder meer een hoop afval en een deelscooter gingen in vlammen op. De scooter stond bovendien tegen de gevel van een verzorgingshuis. Het tehuis raakte daarbij flink beschadigd.

Over de brand van afgelopen weekend in de Chicagostraat zegt de politie dat die vermoedelijk is aangestoken. Getuigen zagen twee personen, gehuld in donkere kleding, wegrennen van de brand. Ook drie auto's liepen schade op.

"Dit is overduidelijk bewust brandstichting met een levensgevaarlijk risico op rampzalige gevolgen", aldus Hart voor Den Haag-raadslid Arjen Dubbelaar, die zelfs als poging doodslag kwalificeert. "Eerst een brandende scooter tegen de gevel van een verzorgingstehuis voor ouderen en nu deze week bij een gezin voor deur. Bewust aangestoken midden in de nacht."

Dubbelaar ging langs bij het gezin in de Chicagostraat waar afgelopen weekend brand bij de gevel was en kreeg te horen dat er op het moment van de brand vier kinderen lagen te slapen. "Wat een vreselijk drama voor deze mensen, gelukkig waren er geen slachtoffers. De schade, troep en ellende die het gevolg zijn van zo'n brand zijn enorm groot."

Als het aan Dubbelaar ligt worden de brandstichters snel opgespoord en opgepakt. Hij oppert zelfs om een beloning uit te loven voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de daders. Ook vraagt hij het stadsbestuur hoe het getroffen gezin in de Chicagostraat verder wordt geholpen.