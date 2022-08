Een automobilist is afgelopen nacht doorgereden na een aanrijding met een oudere man die in een Canta reed. Dat gebeurde op de kruising Moerweg met de Melis Stokelaan in Den Haag. Hij liet het slachtoffer gewond achter op straat.

De auto knalde rond 0.15 uur tegen het wagentje op de kruising Moerweg met de Melis Stokelaan in Den Haag. De bestuurder van de auto besloot niet op de hulpdiensten te wachten en liet het slachtoffer achter zonder zich om hem te bekommeren. In de omgeving werd nog naar de gevluchte automobilist gezocht, maar deze werd niet meer aangetroffen.



Het slachtoffer is na onderzoek door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn Canta is total-loss en moest worden afgesleept.