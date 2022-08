Ineens zien we zo overal staan: vierkante stenen trafohuisjes. Het lijkt wel of er elke dag meer staan. Dat is misschien een beetje overdreven, maar het klopt wel dat er steeds meer transformatorhuisjes bijkomen. Netbeheerder Stedin legt uit waarom:

We zijn allemaal steeds duurzamer bezig. Steeds meer mensen nemen zonnepanelen of een warmtepompen. We koken vaker elektrisch en rijden in elektrische auto's. "Al die apparaten vragen of produceren veel meer elektriciteit en daarom breiden we de capaciteit van het net uit. Daar zijn meer kabels en dus ook trafohuisjes bij nodig", legt David Peters van Stedin uit.

In een trafohuisje wordt middenspanning omgezet naar hoogspanning zodat het gebruikt kan worden in huis. Ook is die hoogspanning nodig om elektrische auto's in de buurt op te laden. Verder is zo'n huisje nodig voor het transporteren van de duurzame elektriciteit van zonnepanelen.

Dan denk je misschien, zetten ze die huisjes zomaar overal neer? "Nee, niet alle plekken zijn even geschikt", laat de woordvoerder van Stedin weten. "Zo'n huisje moet bijvoorbeeld aan de openbare weg staan op een centrale plek in de wijk. Daarnaast moeten monteurs van Stedin voor werkzaamheden of een storing er goed bij kunnen."