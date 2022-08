Een fietser is zaterdagnacht zwaargewond na een aanrijding met een auto op de Prins Bernhardlaan in Voorburg. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Drie weken geleden vond er in dezelfde straat ook al een aanrijding plaats, waarbij een negentigjarige fietser om het leven kwam.

De aanrijding met de fietser vond in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 0.30 uur plaats. De fietser zou zijn geschept door een automobilist op de Prins Bernhardlaan. Volgens omstanders zou de fietser zo'n 25 meter verder tot stilstand zijn gekomen. Op beelden is te zien hoe de voorruit van de auto door de botsing volledig ingedeukt is. Hulpdiensten rukten massaal uit na de aanrijding. Meerdere eenheden van de politie, ambulancedienst, een traumahelikopter en het Mobiel Medisch Team (MMT) uit Rotterdam kwamen ter plaatse. De traumahelikopter is in de buurt van de Prins Bernhardlaan geland. Het slachtoffer is op straat door het ambulancepersoneel en de artsen van het MMT gestabiliseerd en daarna op een vacuümmatras gefixeerd. De fietser is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de aanrijding precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie doet nog verder onderzoek naar het ongeluk. Op 18 juli vond in dezelfde straat nog een dodelijke aanrijding plaats, waarbij een negentigjarige fietser om het leven kwam. Den Haag Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Den Haag