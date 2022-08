Een zeventienjarig meisje uit Delft is na een week vermissing weer terug. Dat laat de politie vandaag weten.

Het meisje verdween zondag 31 juli 2022 uit Delft. Ze werd het laatst gezien op de Stalpaert van der Wieleweg in Delft. Daarna was ze spoorloos. De politie laat vandaag weten dat ze na een kleine week weer in goede gezondheid is aangetroffen. Waar het meisje al die tijd is geweest, is vooralsnog onduidelijk.

Het gevonden meisje is één van de twee tieners die vermist werd in de omgeving Delft. De politie is al weken op zoek naar de vermiste Ashley Krieger. Dit meisje, ook zeventien jaar oud, zou zich mogelijk in een onveilige omgeving in Delft bevinden, meldde de politie onlangs. Ze werd voor het laatst gezien in Leeuwarden en wordt nog altijd gezocht.