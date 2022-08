De verkoop van zijn Wassenaarse villa legt Shell-topman Ben van Beurden geen windeieren. Hij zette het landhuis eind vorig jaar te koop en verkocht het enkele maanden geleden met 2,25 miljoen euro winst.

De Shell-directeur pikte Villa Berkenrode in Wassenaar in 2014 op voor een kleine 4 miljoen euro. Hij kocht het destijds van een oud-collega bij Shell, die was ontslagen na een schandaal rond te hoog ingeschatte oliereserves.

Nu, acht jaar later, vangt Van Beurden er 6,25 miljoen voor. Een mooie premie, maar toch nog iets minder dan de vraagprijs in december was. De villa werd toen namelijk voor 6,5 miljoen euro te koop gezet. Dat gebeurde vlak nadat Shell bekendmaakte te vertrekken naar Engeland.

De nieuwe bewoner van Berkenrode is een vastgoedinvesteerder. Die heeft aan de Groot Haesebroekseweg de beschikking over niet minder dan negen slaapkamers, vijf badkamers en een sauna. De villa meet 680 vierkante meter woonoppervlak en heeft nog een gastenverblijf van 70 vierkante meter. De tuin is 5750 vierkante meter groot.

De Groot Haesebroekseweg in Wassenaar stond tot een paar jaar geleden bekend als de duurste straat van Nederland. Die titel is tegenwoordig voorbehouden aan de Konijnenlaan, even verderop in Wassenaar.