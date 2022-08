De politie heeft donderdagavond een 41-jarige Hagenaar aangehouden die een vuurwapen bij zich zou hebben in een woning aan Bij de Westermolens in Den Haag.

Aan de aanhouding ging een flinke politieactie vooraf. Zo stonden er meerdere politie-eenheden met kogewerende vesten opgesteld in de omgeving van de woning, ook waren hondengeleiders ter plaatse. Een onderhandelaar heeft met de verdachte contact gezocht via de telefoon.

De man kwam na een tijdje met zijn handen omhoog naar buiten. De politie kon hem vervolgens veilig aanhouden en naar het politiebureau overbrengen. Het is onbekend of er daadwerkelijk een vuurwapen is aangetroffen. De omgeving was tijdens het incident groots afgezet.